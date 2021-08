Fiume Sarno. Anche “Insieme per Scafati” bacchetta Santocchio

Insieme per Scafati bacchetta Mario Santocchio. La questione riguarda l’interpellanza inerente i controlli sul Sarno di competenza dell’Amministrazione comunale. L’ennesimo svarione dell’avvocato Santocchio che da mesi crea qualche nota d’imbarazzo.

La nota dei consiglieri Russo, Ambrunzo, Carotenuto e Grimaldi

Ecco la nota: “Nel silenzio assordante del Sindaco e dell’Assessore all’ambiente, Il Presidente del Consiglio Comunale Santocchio, già una volta sfiduciato dal consiglio, continua ad avere atteggiamenti molto discutibili. Proprio lui, che dovrebbe essere garante dei diritti di tutti i consiglieri, attacca oggi la nostra coalizione per avere presentato – con i consiglieri Russo, Ambrunzo Carotenuto e Grimaldi – una legittima interpellanza inerente i controlli sul Sarno di competenza dell’Amministrazione comunale. Tra l’altro il suo tentativo maldestro di difesa dell’amministrazione, con l’invito a rivolgerci al presidente De Luca (per i controlli), evidentemente non tiene nemmeno conto del fatto che l’interpellanza chieda anche quanto fatto in merito ai solleciti alla Regione. Prendiamo atto che al Presidente Santocchio stia più a cuore fare polemica strumentale per difendere una amministrazione assente, anche sul Sarno, piuttosto che svolgere il suo ruolo a garanzia di tutti i consiglieri e, soprattutto, della città”.

RePol

Leggi anche Scafati. Miasmi fiume Sarno. Don Peppino bacchetta Santocchio