Il Comune di Nocera Inferiore lancia la sfida all’Agro: Sì ad ospitare i rifugiati afghani.

Nocera Inferiore non si tira indietro alle richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e dice sì alla possibilità di ospitare rifugiati afghani in fuga dalla presa dei talebani dello stato di Kabul. Per non voltare le spalle alla storia dei nostri compagni di mondo. Le condizioni geopolitiche e sociali dell’Afghanistan sono ormai più o meno conosciute da tutta l’opinione pubblica, che si è profondamente divisa rispetto la possibilità di dare ospitalità ai migliaia di rifugiati politici che nelle ultime ore stanno lasciando il territorio del medio oriente. Un messaggio forte nel territorio dell’Agro viene donato dal Sindaco della città di Nocera Inferiore Manlio Torquato, il quale negli scorsi giorni ha comunicato al Prefetto di Salerno Francesco Russo e all’Anci Campania la possibilità da parte del comune di poter accogliere i profughi afghani che attualmente cercano supporto umanitario in Italia. Un passo importante, che va incontro proprio all’appello dell’Anci che ha chiesto a tutti i sindaci una disponibilità importante per quella che si configura sempre più come una delle più grandi migrazioni degli ultimi anni. E su questo il Sindaco Torquato commenta: “Siamo chiamati a dimostrare la solidarietà con atti concreti. Il popolo afgano vive una situazione drammatica che non lascia spazio all’ indifferenza”. Del resto, però, l’ente nocerino chiede anche garanzie sulla qualità del servizio per cui si dà disponibilità. Per evitare che i comuni una volta ospitate le famiglie possano rimanere sole a scontrarsi con le complessità socio-culturali del caso, Torquato come tanti altri Sindaci ha richiesto un’organizzazione del corridoio umanitario che sappia rimanere nell’ambito dei progetti di accoglienza dedicati, senza creare così possibili nuovi doppioni che metterebbero solo in crisi un sistema che ha il dovere di funzionare.

