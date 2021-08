Pagani. La SAM cerca un responsabile tecnico

Aperta la manifestazione d’interesse per il ruolo di responsabile tecnico dell’azienda speciale SAM. La nuova azienda speciale comunale. Le domande andranno presentate al Comune di Pagani per via telematica, con eventuale consegna a mano e documentazioni allegate. La nomina del nuovo responsabile tecnico sarà ratificata, come scritto nel bando pubblicato online e all’albo pretorio comunale, dal direttore generale dell’azienda Aniello Giordano, in carica dallo scorso giugno, con la successiva fase operativa e le verifiche di rito.

Mandato triennale

Il ruolo di responsabile, per il momento vacante, resterà coperto per un mandato di tre anni. Tra le caratteristiche curricolari pregresse richieste anche precedenti esperienze nel settore rifiuti oppure la laurea, sempre con precedenti impegni di vertice, oltre agli obblighi contrattuali e previsto un compenso lordo annuale di 14.400 € la nomina dovrà completare i quadri dirigenti della nuova società partecipata, destinata a surrogare le aziende speciali comunali “Pagani Ambiente” e “Pagani Servizi” diventando di fatto una multiutility. La SAM è stata ufficializzata con il passaggio e l’approvazione a giugno in consiglio comunale.

RePol

Leggi anche Angri. Privatizzazione come scelta obbligata?