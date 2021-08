Scafati. Miasmi fiume Sarno. Don Peppino bacchetta Santocchio

Miasmi del fiume Sarno ed emergenza rifiuti. L’ultima provocazione denuncia arriva da Don Peppino De Luca. Il sacerdote è ritratto in una fotografia con l’ameno sfondo di Sant’Agata dei Goti con una didascalia e un commento tagliente senza peli sulla lingua: “Certo… non è via Zara…ma in fondo non si sta male!” per sottolineare lo stato precario della zona nei mesi caldi assalito dai miasmi dell’alveo Comune Nocerino una cloaca a cielo aperto. La foto è una provocazione di Don Peppino De Luca per porre attenzione sulle problematiche della città. A cadere nella provocazione, forse con una certa “ingenuità comunicativa”, è il presidente del consiglio comunale Mario Santocchio, al quale fa seguito la risposta tagliente del parroco di San Francesco Da Paola.

Fuga dai miasmi e dalla “munnezza”

Un’ammonizione: “Carissimo presidente – scrive Don Peppino rivolgendosi a Santocchio – non è una vacanza ma una fuga per una boccata d’aria e una passeggiata senza munnezza”. Una risposta che ha riscosso ilarità contro la criticata amministrazione comunale guidata dal medico Cristoforo Salvati e ampio consenso per il prete. Secondo quanto riporta il quotidiano “La Città” non è la prima volta che il parroco della parrocchia di San Francesco da Paola si rivolge direttamente o indirettamente ai politici. Molteplici gli interventi, fatti nel tempo, per stimolare la classe politica. Già qualche anno fa con un lungo messaggio a Don Peppino aveva bacchettato l’istituzione proprio sul tema dell’ambiente. Una tematica che resta tuttora drammaticamente attuale.

Michele Russo: ACSE “assunzioni stagionali non programmate per tempo”

A supporto della tesi di Don Peppino anche l’ingegnere Michele Russo capo gruppo consiliare di “Insieme per Scafati” che mette in evidenza lo stato di “disorganizzazione” e il cortocircuito tra l’ACSE, la società in house del comune che si occupa di raccolta rifiuti e ambiente e l’amministrazione comunale, una situazione che ha generato una vera e propria emergenza rifiuti durante questi picchi di caldo. “Effettivamente quest’anno pare che l’ACSE abbia affrontato peggio del solito il periodo estivo e le ferie dei dipendenti, peggiorando ulteriormente il servizio, non programmando per tempo assunzioni stagionali” dice Russo ad Agro24.

RePol

Leggi anche Pagani. La SAM cerca un responsabile tecnico