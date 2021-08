Nocera Inferiore. E’ bagarre sui fondi destinati al cantiere della Multiservizi in area Casarzano

Il prossimo consiglio comunale di Nocera Inferiore vedrà uno scontro tra l’amministrazione del Sindaco Manlio Torquato e la sua opposizione consiliare. Ballano circa un milione e duecento mila euro di fondi destinati alla costruzione del cantiere della multiservizi. Pronto per la prossima assise infatti l’emendamento per quanto concerne il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 inserito nel Documento Unico Programmazione dello stesso triennio da parte del consigliere comunale Tonia Lanzetta, che richiederà di fatto lo spostamento del futuro cantiere della Nocera Multiservizi. La proposta nasce da una situazione burocratica che impedisce in maniera reale ad una veloce costruzione del cantiere sul territorio, così come spiega proprio il consigliere Lanzetta:” Il cantiere della Nocera Multiservizi nell’area Pip di Casarzano rischia di essere un buco dell’acqua, con dei lavori che potrebbero iniziare tra moltissimo tempo. Questo perché come viene anche spiegato dalla Provincia di Salerno all’interno della delibera di Giunta Comunale sul piano di completamento dell’area industriale, il cantiere non potrà mai prendere vita se non tutti i lotti al momento ancora sotto bando non saranno occupati, con un procedimento per nulla breve.”. L’idea diventa così quella di spostare eventualmente il cantiere della multiservizie e i relativi fondi all’interno di un’altra area industriale, quella del Piano di Insediamento Produttivi del Fosso Imperatore, che garantisce una vita commerciale e sicurezze produttive. “Sarà discusso nel prossimo consiglio il mio emendamento che chiederà uno spostamento del cantiere e dei relativi fondi in un’are come quella del fosso Imperatore che è capace sin da subito ad ospitare tale opera, a differenza di Casarzano. Inoltre è gravissimo l’attuale comportamento dell’amministrazione che registra la costruzione di un’opera attraverso fondi di oltre un milione di euro senza allegare nessun progetto di fattibilità definito, andando contro le stesse norme di legge vigenti sul tema” conclude la consigliere Lanzetta.

