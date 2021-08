Nocera Superiore. Ok al finanziamento della Casa delle Arti

Nocera Superiore. Il progetto di rigenerazione dell’area contigua al municipio, denominato Casa delle Arti e dei Talenti, è stato ammesso a finanziamento per 2,4 milioni

Ok alla Casa delle Arti e dei Talenti: si del ministero al finanziamento per 2,4 milioni di euro

Il progetto di rigenerazione dell’area contigua al municipio, denominato Casa delle Arti e dei Talenti, è stato ammesso a finanziamento per 2,4 milioni di euro con Decreto dipartimentale n.94222.

Il provvedimento

Il provvedimento, emesso lo scorso 2 agosto, porta le firme in calce dei responsabili delle quattro aree dipartimentali coinvolte: Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’istruzione e Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’intervento candidato a maggio scorso dall’Amministrazione Cuofano è incluso nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Il Fondo è legato a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Le parole del sindaco Cuofano

«È una bella notizia che dà nuova linfa alla visione di città che abbiamo immaginato: nuovi spazi urbani, nuovi punti di aggregazione e d’inclusione sociale – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – L’area contigua al municipio è destinata a diventare uno spazio formativo, ludico e ricreativo dove i giovani potranno incontrarsi, coltivare e condividere le proprie passioni».

Guarda anche VIDEO – Angri. Strada Variante Via Cuparella l’impegno del sindaco