Pagani. Disponibilità a supporto della popolazione afgana

Disponibilità del Comune di Pagani al supporto alla gestione dei soccorsi umanitari per popolazione afghana

L’amministrazione comunale di Pagani, guidata dal sindaco, avvocato Raffaele Maria De Prisco, ha formalizzato questa mattina la disponibilità a mettere in campo tutte le azioni a cui gli enti locali potranno contribuire per la gestione dei soccorsi necessari ai profughi afghani, a causa della grave crisi umanitaria in atto, in adesione alle dichiarazioni del presidente dell’ANCI Campania, Carlo Marino, e della Protezione Civile della Regione Campania.

La comunicazione

Nessuno può rimanere indifferente a quanto sta accadendo in Afghanistan. Già nei giorni scorsi il sindaco De Prisco aveva comunicato alla Prefettura per vie informali la disponibilità a un supporto alle attività che si metteranno in campo a cui i comuni potranno contribuire.