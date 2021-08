Smart Mirror, ecco lo specchietto retrovisore intelligente

In arrivo lo Smart Mirror, specchietto retrovisore intelligente che aiuta a vedere gli utenti vulnerabili, ossia ciclisti, pedoni ed altri mezzi dietro al furgone. Una manna, soprattutto nella mobilità urbana per gli addetti alle consegne che fanno molte fermate. Un vero passo avanti per la sicurezza stradale.

Lo Smart Mirror porterà vantaggi anche alle aziende poiché consentirà di ridurre le costose riparazioni legate agli incidenti ed abbassare i premi delle assicurazioni. Potrebbe, inoltre, aumentare il periodo di tempo in cui i veicoli commerciali sono al lavoro sulle strade. Nuova idea dalla Ford Motor Company di Dearborn, in Michigan, lo specchietto interno è dotato di regolazione automatica della luminosità per garantire una visibilità ottimale sia di giorno sia di notte. Mostra a schermo intero ad alta definizione ed in tempo reale le immagini girate da una videocamera posizionata sul retro del mezzo.

Esteticamente identico ad uno normale, vanta, inoltre, un campo visivo largo il doppio, permettendo, quindi, di vedere meglio l’area intorno al veicolo e rivelandosi uno strumento fondamentale anche per circolare nelle rotonde, cambiare corsia, immettersi su una strada ad alto scorrimento o svoltare in una via laterale.