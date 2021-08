VIDEO – Angri. Strada Variante Via Cuparella l’impegno del sindaco

Variante in Via Cuparella. La proposta è al vaglio degli uffici e lo comunica il sindaco Cosimo Ferraioli















Angri. Strada Variante Via Cuparella l’impegno del sindaco

Variante in Via Cuparella. La proposta è al vaglio degli uffici e lo comunica il sindaco Cosimo Ferraioli. L’articolata proposta dei consiglieri comunali Roberta D’Antonio, Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara tesa alla risoluzione della problematica del traffico durante il “tempo scuola” del Circolo Didattico “Sant’Alfonso Maria Fusco” comprende il tratto tra Via Alveo Sant’Alfonso – Via Cuparella.



















Coinvolgimento della Provincia di Salerno

Ferraioli mette in conto anche di coinvolgere la Provincia di Salerno proprietaria dello spazio su cui è prevista la strada variante all’interno dell’ISIS “Giustino Fortunato”. I consiglieri D’Antonio, D’Auria e Ferrara hanno già informalmente chiesto al Presidente della Provincia Michele Strianese un intervento dei tecnici dell’ente per verificare la fattibilità della proposta affinché l’amministrazione Ferraioli possa accoglierla. Una proposta indirizzata alla realizzazione di nuovi spazi sicuri proprio nei pressi del Primo Circolo Didattico “Fusco” senza il grave impatto ambientale sul territorio e nel segno dell’eco sostenibilità.

Il servizio è di Aldo Severino

