Iaquinandi: “Dati di OpenPolis sui Neet, sono campanello d’allarme”

Marco Iaquinandi (Fratelli d’Italia): “I dati di OpenPolis sui Neet, sono un campanello d’allarme per il territorio”

“I dati emersi sui ragazzi tra i 15 e i 29 anni in Provincia di Salerno – dichiara il Vice Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi – non possono lasciarci indifferenti: 32 mila giovani che non lavorano e non studiano, sono un campanello d’allarme per la comunità salernitana. Quello che deve – ha continuato il Vice Coordinatore Provinciale del partito della Meloni – fare riflettere sono due dati fondamentali: la dispersione è maggiore, in termini percentuali nei comuni delle aree interne del Sud della Provincia, e, secondo dato, l’Agro come macro area ha in termini numerici (circa 10mila unità) un terzo dei giovani inattivi dell’intera Provincia e si avvicina ai livelli della provincia di Napoli”.

“Credo – ha concluso Iaquinandi – che la politica non debba restare indifferente al fenomeno e non può scaricare la colpa solo sulla pandemia: i dati allarmanti di oggi sono frutto purtroppo delle politiche di formazione regionali targate De Luca, troppo poco incisive sulle dinamiche territoriali. In più, oggi il Reddito di Cittadinanza, il governo premia e incentiva il dolce non far niente, avendo creato una misura che ad oggi è troppo confusionaria e poco incentivante per entrare nel mondo del lavoro. Per invertire la tendenza, serve una stretta collaborazione con le imprese, sostenendole durante il percorso di assunzione e formazione: i dati a oggi, certificano che le politiche assistenziali sono dannose per il territorio”.

Leggi anche Maltempo: allerta Gialla dalle 8 alle 20 di domani