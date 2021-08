Lavori di messa in sicurezza per le scuole a Sarno

Riceviamo e Pubblichiamo

“In attesa della riapertura delle scuole, avviati i lavori di messa in sicurezza di alcuni plessi scolastici del territorio di Sarno.

L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico e nel contempo lavorare per il completamento e/o adeguamento sismico di quelli a tutt’oggi inagibili.

Iniziati in data odierna i lavori urgenti di messa in sicurezza della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Masseria della Corte. Previsti interventi di messa in sicurezza dell’intradosso del solaio dell’area comune e delle aule mediante spicconatura, trattamento armature ossidate, apposizione di rete metallica di protezione e controsoffittatura”

Il sindaco Giuseppe Canfora