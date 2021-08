Nocera Inferiore. Il Comitato di Quartiere Grotti:” La politica non deve usare la nostra battaglia””

Il Comitato di quartiere Intercomunale Grotti rivendica la sua indipendenza della politica e chiama a gran voce le istituzioni ad intervenire sulla questione di Villa Maria. L’area verde di Nocera Inferiore che consisteva anche in un’area giochi per bambini, è finita all’interno del dibattito pubblico dopo che alcune ruspe hanno iniziato rendere il luogo funzionale alla costruzione di impianti sportivi, così come accordato dal Comune con la nuova convenzione. Scatta l’ira dei residenti che organizzano attraverso il comitato di quartiere nato nel 2012 momenti di sensibilizzazione e protesta, raccogliendo 1500 firme per presentare all’interno del consiglio comunale una richiesta per una seconda convenzione che richieda una riqualificazione dell’area nel suo precedente utilizzo. E ora non vogliono essere identificati con nessuna controparte politica, ma solo in chi si riconosce nella lotta. Il caso scoppia dopo un articolo della stampa locale nel quale un consigliere comunale intesta politicamente la battaglia politica e le necessità manifestate dal comitato di quartiere, un contenuto che è stato poco gradito dai residenti che hanno vivamente sentito di puntualizzare la situazione.

Ci pensa il presidente del Comitato di quartiere Intercomunale Grotti Stefano Capaldo, con non usa mezze misure nell’indicare chi è e chi non è alleato di una denuncia partita dal basso:” Senza fare nessuna polemica pretestuosa, ne tanto meno attacchi personali comunico che la richiesta fatta, per salvare la struttura Villa Maria come parco giochi, è ancora in attesa di una risposta da parte dell’amministrazione. Il lavoro svolto dal quartiere e dal Comitato non ha avuto nessun aiuto politico, ed è grazie all’impegno di un grande gruppo di amici se si è riusciti a portare l’argomento sui tavoli istituzionali, non ottenendo purtroppo i risultati aspettati ( la seconda convenzione), non abbiamo mai elemosinato firme ai consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione per permettere la discussione della petizione in consiglio comunale, ma stiamo aspettando così come prevede lo Statuto che i tempi maturino e l’argomento venga trattato dal consiglio, in modo di avere una risposta alle richieste fatte.”.