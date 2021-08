Pagani. Interrogazione sul futuro dell’auditorium Sant’Alfonso

Interrogazione sul futuro dell’auditorium Sant’Alfonso dei Consiglieri Comunali Vincenzo Calce Anna Rosa Sessa.

“Considerato che l’Auditorium “Sant’Alfonso Maria de’Liguori” è una struttura di fondamentale importanza per lo sviluppo socio – culturale della città di Pagani; Considerato che tale struttura deve ambire a diventare polo culturale attrattivo per l’intera Regione Campania; Considerato che l’auditorium presenta gravi carenze strutturali soprattutto all’ultimo piano; Considerato che, al momento, non esiste un sistema di gestione dello stesso che possa sviluppare un programma per il futuro Si interroga per sapere: l’amministrazione cosa intende fare per il restyling strutturale dell’auditorium (terzo piano) – l’amministrazione cosa intende fare per la gestione dello stesso Si richiede risposta e scritta orale”.