Pompei. Incendio di una serra a via Molinelle

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pompei e i vigili del fuoco per spegnere un grosso incendio che partito da un capannone agricolo fornito di forno si è esteso alla serra confinante della grandezza di 100 metri quadri coltivata con piante grasse da arredamento. I vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con 3 mezzi per spegnere l’ incendio al momento non hanno ancora rilasciato di dichiarazioni sulle cause dell’incendio. Il proprietario del capannone dove sono partite le fiamme ha cercato di intervenire per spegnere. Si é sentito male per questo motivo ed è stato ricoverato in pronto soccorso

