Scafati. La denuncia della Gori: “depuratore in tilt, colpa dei conservieri”

Gli scarichi fraudolenti delle industrie conserviere mandano in tilt il depuratore Gori di Scafati, scatta la segnalazione in Procura. Lo sostengono i responsabili dell’impianto di via Sant’Antonio Abate, in risposta alle richieste provenienti dal Comune di Scafati e dalla Polizia Municipale. In una missiva, prodotta a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 15 e 16 agosto, gli ingegneri De Rosa e Cesaro scrivono: “a partire degli ultimi giorni del mese di luglio scorso si è registrata una significativa alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui in ingresso all’impianto di depurazione con punte di solidi sospesi e di sostanza organica rispettivamente e mediamente di 4 e 3 volte più elevate di quelle consentite della norma”. Secondo i tecnici: “La peculiare natura e composizione di tali reflui alterati lascia supporre che la loro origine sia direttamente correlabile all’attività conserviera delle attività svolte nel comprensorio servito. La presenza massiva di solidi inerti, infatti, deriva dall’immissione di terre di lavaggio del prodotto non captate dai singoli siti di produzione e fraudolentemente immesse in fognatura, cosi come le alte concentrazioni di sostanza organica e di residui solidi sono di evidente provenienza da attività di lavorazione del pomodoro”. Tutto nasce il giorno di Ferragosto, quando sul canale Marna, avvertito dai residenti, si reca il consigliere comunale di maggioranza Paolo Attianese. Il canale raccoglie le acque dell’impianto di depurazione dopo essere state bonificate. Una qualità di depurazione eccellente, che ha restituito al canale sia flora che fauna. Quel giorno però dalla bocca di uscita del depuratore fuoriesce acqua lattiginosa. Da qui la segnalazione e l’intervento della Polizia Municipale guidata dal comandante Salvatore Dionisio. “Quanto sopra ha posto da subito in condizioni di sofferenza il processo depurativo biologico in atto che ha difficoltà a gestire l’abnorme presenza di solidi inerti di tipo terroso all’interno dei fanghi attivi cui è deputata la degradazione delle componenti inquinanti organiche” spiegano i responsabili dell’impianto Gori, che rassicurano di aver comunque potenziato il processo di depurazione, e che l’aspetto delle acque lattiginose è correlato a questo fattore. Dal controllo dei collettori che confluiscono in fognatura, la Gori avrebbe già individuato, e segnalato “attività produttive in agro di Sant’Antonio Abate fuori norma”. Palazzo Mayer era stato già informato il 10 agosto di tale circostanza, e questa mattina il sindaco Cristoforo Salvati ha convocato i referenti di Gori, Arpac e Regione Campania. Con una distinta nota il primo cittadino ha, inoltre, chiesto di incontrare il comandante del Nucleo operativo ecologico di Salerno, Maggiore Giuseppe Capoluongo. “Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma chi ha competenza intervenga, facendo la sua. Non permetteremo che il nostro territorio continui ad essere mortificato e penalizzato, che i nostri cittadini siano ancora costretti a subire le conseguenze di condotte illecite e scellerate che vanno assolutamente represse e punite”, le parole di Salvati.

Adriano Falanga