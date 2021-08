Scafati. La proposta choc: “evacuare i margini del Sarno”

Dichiarare di stato di calamità naturale ed evacuare residenti e ogni tipo di attività insistente nel raggio di 500 metri dal bacino del fiume Sarno. E’ la proposta choc del consigliere comunale di minoranza, e segretario Pd, Michele Grimaldi. L’esponente del centrosinistra ha protocollato una mozione che sarà al vaglio del Consiglio Comunale convocato per domani pomeriggio in Biblioteca Comunale. Sullo stesso tema Grimaldi aveva controfirmato anche un’apposita interpellanza, con i colleghi del gruppo Insieme per Scafati Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Alfonso Carotenuto. “Questa nostra mozione ha un obiettivo preciso: rimettere la questione del fiume Sarno al centro dell’agenda mediatica e politica nazionale, perché di una vera e propria emergenza di carattere nazionale si tratta”. La mozione intende spingere il Sindaco Cristoforo Salvati a richiedere al Prefetto di Salerno la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico, per predisporre una precisa azione di contrasto e prevenzione contro gli sversamenti illegali nel bacino del fiume Sarno. “Occorre alzare il tiro e la voce, e che il Sindaco innanzitutto scelga di fare questa battaglia assieme alla città, facendo quanto di sua competenza sugli scarichi ed i controlli, ed al tempo stesso rappresentando la città in una rivendicazione concreta e più ampia, con atti dirompenti e straordinari, perché di dramma dirompente e straordinario si tratta” continua Grimaldi. “La sinistra strumentalizza, e da sotto l’ombrellone pretende di affrontare il problema. La loro è demagogia” replica l’assessore al fiume Sarno, Alessandro Arpaia. “Anche il giorno di Ferragosto ero impegnato direttamente sul canale Marna, dove sono ritornato quotidianamente, incontrando i residenti e facendo sopralluoghi con la Polizia Municipale”. Oltre che segnalare, l’ente locale non può fare altro. “Il grosso degli sversamenti abusivi, da cui scaturisce la puzza, avviene purtroppo di notte. Noi non abbiamo uomini e mezzi per contrastare il fenomeno. Sappiamo tutti che il fiume è inquinato e chi inquina, ma è fondamentale prevenire – continua Arpaia – l’Arpac si muove con lentezza, e la Regione Campania non risponde ai nostri appelli. Ha stanziato 4 milioni di euro per sistemi mirati a intercettare alla foce del Sarno i soli macroinquinanti, ma non è stato stanziato un euro per la prevenzione e il contrasto. Con quei soldi potevamo disporre di uomini e attrezzature, e risalire direttamente ai responsabili”.

Adriano Falanga