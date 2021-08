Angri. Assessore alla scuola mancante. Gran parte della maggioranza spinge per l'individuazione di un delegato in vista dell’avviamento del nuovo anno scolastico



















Angri. Politiche scolastiche nel caos: caccia alla delega

Deleghe alle politiche scolastiche in discussione. Lo stato di confusione politica nella litigiosa maggioranza viene accentuato dalla detenzione delle numerose deleghe nelle mani del primo cittadino Cosimo Ferraioli che, oltre a quella del bilancio e programmazione finanziaria, detiene, dall’inizio del suo secondo mandato, anche quella relativa alle politiche scolastiche rimasta “vacante” nonostante il nutrito portafoglio di assessori al servizio della città.

Una delega da assegnare

Una delega fondamentale che secondo gran parte della stessa maggioranza avrebbe bisogno di un delegato proprio per affrontare con criterio e visione l’avviamento del nuovo anno scolastico, ancora in modalità emergenza COVID con tutte le conseguenze connesse. Particolarmente delicata anche la situazione circa in servizi a domanda individuale, quali mensa e trasporto scolastico che necessita di una pianificazione finanziaria anticipata.















Il pasticcio del plesso di Via Dante Alighieri

Non meno importante anche la questione relativa all’edilizia scolastica con la questione legata al mancato completamento del secondo lotto del plesso di Via Dante Alighieri dove ci sarebbero evidenti problemi di carattere finanziari con il rallentamento dei lavori di completamento, dovuti a varianti e smistamenti di fondi, una vicenda al vaglio anche delle opposizioni che vogliono vederci chiaro. Ferraioli per il momento non sembra intenzionato a cedere la delega e probabilmente attende indicazioni dalla stessa maggioranza per un eventuale rimpasto e la ridefinizione delle stesse deleghe.













I possibili candidati alla delega

In lizza per la gestione dell’nevralgico settore guidato dal dirigente Alfonso Toscano ci sarebbero Angela Maria Malafronte e Maria D’Aniello, quest’ultima già indirettamente si sta occupando del settore, nei limiti della sua possibile operatività. D’Aniello coadiuvata dal dirigente Toscano, proprio in questi giorni, ha accelerato l’iter per l’accesso ai servizi scolastici: dalla mensa al trasporto, una richiesta aperta ai cittadini fino al 15 settembre 2021 data ultima, almeno per il momento, per presentare domanda per usufruire dei servizi scolastici per l’anno 2021/2022.

RePol

Guarda anche VIDEO – Angri. Strada Variante Via Cuparella l’impegno del sindaco