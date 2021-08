Pompei. A 17 anni diventa il pusher della movida

Un minore è stato denunciato in piazza Falcone e Borsellino. Era in possesso di soldi e 6 grammi di marijuana. Controlli dei carabinieri nei luoghi della movida a Pompei. Nella centrale Piazza Falcone e Borsellino è stato denunciato un 17enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo ha attirato l’attenzione dei militari nel noto luogo di ritrovo giovanile ed è stato sorpreso in possesso di più dosi di marijuana per un peso complessivo di 6 grammi oltre a varie banconote ritenute provento dell’attività di spaccio.