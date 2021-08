Il comune di Pompei ribadisce le modalità per l’accesso al concerto di Eugenio Bennato

La partecipazione all’evento sarà consentita solo tramite prenotazione via mail all’indirizzo eventi@comune.pompei.na.it e con l’esibizione all’ingresso del Green Pass.

Le email con all’oggetto: “CONCERTO BENNATO” dovranno contenere i nominativi (massimo quattro) dei partecipanti e dovranno pervenire entro e non oltre il 1 settembre.

Grazie a tutti della collaborazione