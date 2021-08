Scafati. E’ Paola Pucci la nuova segretaria comunale

Scafati saluta Giovanna Imparato. La segreteria comunale voluta dalla Commissione Straordinaria nel 2017 e confermata dl Sindaco Cristoforo Salvati lascia l’incarico per trasferirsi nel Comune di Marano, nuovamente sciolto per Infiltrazioni mafiose e dove si è insediata una commissione prefettizione guidata dal Prefetto Gerardina Basilicata, già a capo della triade scafatese. La Imparato rileverà la poltrona di Paola Pucci, che di contro arriverà a Scafati. Una staffetta tra i due Comuni. La Pucci non è un nome nuovo a Scafati, gli addetti ai lavori la ricorderanno a fianco dell’ex Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Coppola, in sostituzione di Immacolata Di Saia, quando in Consiglio Comunale di discuteva sulla decadenza di Pasquale Aliberti. La Pucci si è vista nell’Assise cittadina pochi consigli comunali fa, quando di fianco all’attuale Presidente Mario Santocchio ha sostituito la Imparato. La professionista originaria di Angri, classe 1960, ha ricoperto lo stesso incarico sia nel suo Comune per 11 anni, e sia a San Marzano Sul Sarno. Durante le sue poche presenza a Scafati, ha avuto modo di conquistare la fiducia del sindaco Cristoforo Salvati e di Mario Santocchio. Il suo debutto già stasera, nel corso del Consiglio Comunale che vede al voto il Rendiconto 2020.

Adriano Falanga