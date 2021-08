Angri. Messa in sicurezza del tratto stradale tra Via Orta Longa e la strada Statale 18. Stanziati 728.490,77 euro destinati alla manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 185



















Angri. Via Orta Longa: stanziati settecentomila euro

Messa in sicurezza del tratto stradale tra Via Orta Longa e la strada Statale 18. La Provincia di Salerno ha fatto pervenire nelle scorse ore all’ente comunale di Piazza Crocifisso il bando di gara per l’affidamento dei lavori e dei servizi. L’appalto prevede uno stanziamento complessivo lordo di 728.490,77 euro destinati alla manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 185 nel tratto del Comune di Angri proprio dall’uscita della Strada Statale 268 e la ex Strada Statale 18. Le offerte dovranno pervenire tra il 2 settembre il 13 settembre prossimo.















Importante intervento di messa in sicurezza stradale

Si tratta di un improntate intervento di messa in sicurezza di una delle strade extra urbane ritenuta tra le più pericolose presenti sul territorio, interessata anche dai ripetuti allagamenti che ne hanno, nel tempo, minato la superficie di asfalto creando grosse voragini, vero pericolo per la circolazione veicolare che si è intensificata con la completa apertura al traffico del tratto terminale della Statale 268 che si connette anche con la nuova diramazione per l’auorstrada3 Napoli Salerno e viceversa.













La segnalazione di Domenico D’Auria

Lo stato di precarietà di questo tratto stradale era stato già messo in evidenza dal consigliere comunale angrese Domenico D’Auria che poche settimane fa aveva auspicato, appunto, un solerte intervento della Provincia di Salerno che da tempo aveva programmato i lavori sul tratto che comprende anche il nuovo ponte che bypassa il punto critico degli allagamenti in località Avagliana, attraversata dal Rio Sguazzatorio che durante le frequenti e consistenti piogge allaga parte del territorio e la stessa Strada Provinciale 185 rendendola impraticabile. Nel bando si menziona anche il “protocollo aggiuntivo” che prevede un intervento per la ristrutturazione e il consolidamento del Ponte di Via Fontana ancora in fase di progettazione.

Luciano Verdoliva

