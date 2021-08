Scafati. Parere favorevole per il bilancio. Bufera sulla variazione per i compensi

Si al Rendiconto 2020, si ad una commissione consiliare bipartisan per l’emergenza fiume Sarno. Ritrova l’unità politico e Istituzionale il Consiglio Comunale di Scafati, di fronte alla mozione presentata dal gruppo Insieme per Scafati, relativamente all’emergenza Sarno. “Questa mozione vuole essere uno strumento nelle mani del sindaco per fare pressione a ogni livello istituzionale” le parole di Michele Grimaldi. “Il problema fiume Sarno deve tornare ad essere di rilievo nazionale e regionale, perché di fatto abbiamo un’emergenza nazionale, non esistono colori politici” aggiunge. La mozione impegna il primo cittadino a richiedere al Prefetto di Salerno la convocazione del Comitato per l’Ordine Pubblico, oltre alla “minaccia” di emanare ordinanza di evacuazione per ogni attività e abitazione situata nel raggio di 500 metri dal corso d’acqua. Chiaramente una provocazione, perché equivale a dire lo sgombero della maggioranza della popolazione residente. “Per me va bene – la replica del sindaco, che rilancia – propongo anche una commissione consiliare speciale che possa studiare a fondo e monitorare lo stato del fiume”. Una proposta che viene emendata e votata unanimemente dall’Assise. Dal Sindaco anche l’invito all’opposizione di prendere parte al vertice in Regione Campania, fissato per martedi prossimo, dopo che la stessa ha disertato il tavolo tenuto martedi scorso con i vertici Gori e Arpac a Palazzo Mayer. Agosto Bilancio mio non ti conosco. Nonostante la seduta consiliare fosse stata convocata circa un mese fa, e fissata per fine mese dal Presidente del Consiglio Mario Santocchio per permettere la massima presenza in Aula, resta ad Otranto il capogruppo di Fratelli D’Italia Luca Maranca. Un’assenza che pesa, rimarcata anche dal collega di minoranza Alfonso Carotenuto: “la responsabilità istituzionale mi ha portato a ritornare in anticipo dalle ferie, per fare il mio dovere”. Assente anche un altro consigliere di Fdi, Emilio Cirillo, che decide di partire in last minute, a poche ore dalla seduta consiliare. Polemiche per la variazione di bilancio di 15mila euro previsti a titolo di rimborso per gli assessori dipendenti privati, non in aspettativa. La variazione nasce da un rimborso di 2mila euro chiesto per il bimestre gennaio/febbraio, dal solo assessore Arcangelo Sicignano. “Manca l’istruttoria, non si capisce a che titolo siano dovuti questi soldi” puntualizzano Teresa Formisano e Liliana Acanfora. La legge riconosce rimborsi in caso di Giunta e 24 ore mensili. La somma di 15 mila euro è stata “desunta” dal datore di lavoro, e la nota manca di allegati. “Io a differenza di tanti percepisco la metà dell’indennità” rimarca Sicignano, che non essendo in aspettativa riceve il 50% del dovuto, a quanto pare però ricompensato dai rimborsi, che restano comunque un suo diritto. “State attaccando una persona perbene, io non vivo di politica” ribadisce. Il Rendiconto è arrivato al voto dopo una doppia relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, una prima, negativa, ha costretto ad una variazione di Bilancio per l’istituzione di un nuovo fondo a garanzie dei debiti derivanti da sentenze esecutive. Dopo solo 15 giorni, e le dimissioni del Presidente del Collegio, è arrivato un parere favorevole ma “subordinato” al rispetto degli impegni sottoscritti nel piano di riequilibrio.

Adriano Falanga

Agro24Spot