Angri. Malafronte nuovo assessore alle politiche scolastiche

Delega alle politiche scolastiche affidata all’assessore Angela Maria Malafronte. Il sindaco Cosimo Ferraioli avrebbe sciolto le sue riserve e, come già preannunciato da Agro24 (leggi), avrebbe deciso di affidare la delicata delega delle politiche scolastiche, che dal prossimo 1° settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, dovrebbe essere di competenza del già assessore alla comunicazione, innovazione tecnologica e attuazione del programma: Malafronte.

Molte criticità sul tavolo

Un’intesa necessaria che pone fine alla “vacanza” dell’importante delega seppure in maggioranza “potrebbe registrarsi qualche irrilevante menomazione non decisiva ai fini degli equilibri numerici” affermano gli alleati di Ferraioli. Malafronte dovrà affrontare parecchie criticità: dai servizi a domanda individuale, quale trasporto scolastico e refezione, fino all’avvio dell’anno scolastico nel rispetto di tutte le normative anti COVID.

Il pasticcio del plesso “Galvani – Opromolla”

Nell’agenda di Malafronte anche le questioni di edilizia scolastica con la necessaria conclusione dei lavori del plesso di Via Dante Alighieri che dovrà ospitare l’Istituto Comprensivo Galvani – Opromolla, ancora fermi al palo per alcune inspiegabili e “pasticciate varianti” volute in corso d’opera che ne hanno rallentato oltre tempo l’ultimazione con un nuovo e dispendioso piano economico tanto, pare, da fare dirottare anche i fondi originariamente previsti per la riqualificazione della palestra di Via Nazionale “Taverna” ormai ridotta a un rudere. La scommessa di Ferraioli, caldeggiata dalla sua maggioranza sarà quella di rimettere ordine nel settore delle politiche scolastiche dopo la grande incertezza del periodo COVID.

