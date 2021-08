Muore dopo il ricovero a Sarno, tensione in corsia 5 medici indagati

Deceduto 76enne, la famiglia denuncia i medici. Sono cinque i professionisti in servizio al Martiri del Villa Malta di Sarno, indagati dalla Procura di Nocera Inferiore per il decesso di un uomo di 76 anni, D.C. Dopo la permanenza in pronto soccorso, il trasferimento in reparto e, poi, il decesso. Stando agli elementi in mano alla Procura di Nocera Inferiore, la famiglia dell’uomo avrebbe mal reagito, prendendosela con il personale sanitario. Una circostanza che non è tuttavia oggetto di denuncia, ma potrebbe diventarlo con la presentazione di querele di parte.

LA PERIZIA

Ieri mattina, il sostituto procuratore Angelo Rubano ha conferito incarico al perito per l’autopsia, con l’obiettivo di capire le ragioni del decesso del paziente ed eventuali responsabilità del personale che lo ha avuto in cura. Sono cinque in tutto i medici, indagati per omicidio colposo. Fonte: Il Mattino