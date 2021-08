S.Egidio del Monte Albino. No alla candidatura, anzi si. Antonio La Mura attuale facente funzione ci ripensa e accetta la candidatura a sindaco per le imminenti elezioni amministrative















S. Egidio. La Mura ci ripensa e si candida alla guida della città

No alla candidatura, anzi si. Antonio La Mura attuale sindaco facente funzione ci ripensa e accetta la candidatura a primo cittadino per le imminenti elezioni amministrative cittadine. L’annuncio è arrivato, nella giornata di ieri, con un post social con cui La Mura spiega le ragioni della retromarcia rispetto a qualche mese fa quando per “ragioni di carattere esclusivamente professionale” aveva annunciato il ritiro dalla competizione alla poltrona di primo cittadino (qui il video). In queste settimane calde, sotto tutti i punti di vista, tra frenetiche riunioni strettamente riservate e pressioni l’epilogo che non era affatto scontato.



















Le ragioni del ripensamento

Una scelta che sarebbe stata dettata dalle manifestazioni di stima e incoraggiamento dei suoi concittadini: “I vostri commenti, i vostri messaggi, le parole di stima che mi avete rivolto sono state per me una scossa potente. Una valanga incontenibile di affetto che mi ha messo in crisi. E se è vero che ogni crisi porta con sé la necessità di una nuova scelta, ebbene io ho sentito forte la responsabilità di rimettermi in discussione, di riconsiderare quella decisione. L’ho fatto. In queste settimane ho riflettuto a lungo, ho provato a guardare le cose da un’altra prospettiva e ho raccolto l’incoraggiamento di familiari, amici, colleghi amministratori e degli stessi colleghi di lavoro. E così ho deciso. La mia candidatura è in campo” afferma La Mura.















Un quadro ancora non proprio chiaro

C’è comunque e chi giura che dietro la decisione ci siano motivazioni moto più forti, di carattere politico, che avrebbero portato al clamoroso ripensamento del professionista. Una comunità che sta vivendo una campagna elettorale anomala costruita sottotraccia che vede protagonista anche la famiglia Marrazzo. Aspira infatti alla candidatura anche l’architetto Giovanni Marrazzo, mentre il nipote Gianluigi, assessore dell’attuale compagine, alla luce dell’ultimo clamoroso risvolto della candidatura di La Mura avrebbe pochissime possibilità. Saranno, comunque, necessari ancora alcuni giorni per dipanare la complicata matassa delle candidature e fare chiarezza sui principali antagonisti politici di Antonio La Mura.

