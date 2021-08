VIDEO – Angri. Scuola: Virginia Villani torna sul caso Iannone

Angri. Scuola: Virginia Villani torna sul caso Iannone

La dirigente scolastica del Primo Circolo Didattico “Sant’Alfonso Maria Fusco” è stata trasferita dopo un anno di tribolata convivenza con la comunità scolastica del plesso. Un trasferimento resosi necessario per ovvie incompatibilità ambientali riscontrate durante la sua gestione, culminata con un’accesa e massiccia protesta da parte dei genitori dei piccoli alunni reduci anche dal faticoso lockdown che ne ha impedito per mesi la frequenza. In prima linea l’onorevole deputata del Movimento Cinque Stelle, Virginia Villani.

Il servizio è di Aldo Severino

