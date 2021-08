Angri. Area di sosta Fondo Caiazzo: difficile gestione

L’area di sosta di Fondo Caiazzo è alienata dalla concessione sui parcheggi votata in consiglio comunale lo scorso settembre 2020. Infatti la delibera del 11 maggio 2021, la numero 83, prodotta dall’unita operativa complessa Patrimonio, compendio del tavolo tecnico tra l’ente e il concessionario della sosta, mette chiaramente in evidenza che le uniche aree di sosta recintate restano esclusivamente quelle di Corso Vittorio Emanuele (ex scalo merci delle ferrovie) e quella retrostante il comune in Piazza Crocifisso, che resta ancora zona libera per il parcheggio, cosi come riportato in delibera, per i primi sei messi dell’entrata in vigore della decennale convezione con Angri Park.



















L’area non è inclusa nel piano parcheggi

L’area sosta di Fondo Caiazzo non è prevista nella convenzione e una sua eventuale cessione a una gestione da parte di soggetti privati dovrà necessariamente passare ed essere deliberata in consiglio comunale come fatto per la concessione della gestione della sosta a pagamento. Il parcheggio di Fondo Caiazzo, ex area prefabbricati, a ridosso dello Stadio “Novi”, non rientra quindi nel nuovo piano della sosta a pagamento. L’area realizzata nel 2015 fu affidata all’azienda speciale Angri Eco Servizi e ha una capacità di accoglienza per circa 150 posti a tutt’oggi sottoutilizzati per la sosta.















Il debito per la sua realizzazione e la proposta di D’Auria, D’Antonio e Ferrara

L’eventuale gestore dovrebbe, comunque, accollarsi anche il piano di ammortamento dei debiti per la realizzazione del parcheggio che ammonterebbe a circa centomila euro. Lo scorso aprile vi fu un’interessante proposta del costituendo gruppo consiliare D’Auria, D’Antonio e Ferrara, evidenziata anche durante il consiglio comunale: veniva chiesto di valutare possibilmente anche la necessità della messa in sicurezza del parcheggio in via Fondo Caiazzo e il suo successivo affidamento ad altro soggetto, un’opportunità per tutti i residenti e operatori economici di ridare slancio all’economia locale e alla zona con questa area strategica anche in previsione della pedonalizzazione e della ZTL nel centro storico cittadino che in questi giorni è al vaglio anche della maggioranza.

