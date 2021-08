Corbara. Anche le mamme corbaresi al fianco di Pietro Pentangelo

Anche le mamme corbaresi al fianco di Pietro Pentangelo: sono state raccolte 600 firme. Con una pubblica lettera affissa sui muri delle strade cittadine le mamme incoraggiano con stima il primo cittadino uscente, da due legislature, a continuare la sua opera e lo invitano a frugare ogni possibile dubbio sulla candidatura per il terzo mandato che gli si prospetta. “Carissimo Sindaco, con questo gesto vogliamo ringraziarti: per quanto realizzato; per la costante presenza nei momenti di difficoltà anche quando ha comportato enormi sacrifici personali; per aver trasmesso a tutti i cittadini: amore, tranquillità e sicurezza, come un padre fa con i propri figli” si legge nella lettera – manifesto.

Grande attestato di stima

“Con questo gesto vogliamo ricambiare tutto quanto fatto per noi e soprattutto farti conoscere l’importanza che ha per noi la Tua presenza motivo per il quale Ti chiediamo di non lasciarci e di continuare a essere il nostro Sindaco, la nostra Guida. La primavera Pietro Pentangelo deve continuare!”. Parole gridate e sentite da una parte cospicua della comunità corbarese che spingono Pentangelo a prendere in considerazione l’invito, sciogliendo ogni riserva sulla terza candidatura.

RePol