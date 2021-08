Pagani. Offese razziste a due ragazzini in Piazza Sant’Alfonso

Pagani. Ingiurie per il loro colore della pelle in piazza Sant’Alfonso. Presi di mira due ragazzini. Il grave episodio di presunta intolleranza razziale sarebbe avvenuto in piazza Sant’Alfonso

Ingiurie per il loro colore della pelle in piazza Sant’Alfonso. Presi di mira due ragazzini. Il grave episodio di presunta intolleranza razziale che avrebbero subìto due ragazzini, poco più che quattordicenni, si sarebbe consumato nella serata di giovedì sera in piazza Sant’Alfonso. La denuncia social è stata anticipata dalla mamma della ragazzina, che a breve inoltrerà anche alle forze dell’ordine.

Il fatto

Dalla ricostruzione social fatta dal quotidiano “Il Mattino”, sembra che i due giovanissimi amichetti paganesi, un ragazzino di origini marocchine e una ragazzina di origini brasiliane, stavano giocando in piazza Sant’Alfonso come capita spesso nelle calde sere d’estate. Un uomo, con moglie e prole a seguito, per cause da accertare si sarebbe rivolto in maniera pesante contro il ragazzino di origini marocchine attraverso pesanti affermazioni razziste. A difesa dell’amico soltanto la ragazzina che a sua volta sarebbe stata bersaglio delle invettive.

L’impegno del sindaco

La mamma della ragazzina ha fatto appello anche alla sensibilità del sindaco Lello De Prisco. Nel frattempo lo stesso primo cittadino si è detto disponibile ad approfondire la vicenda, anche in merito a eventuali mancanze da parte dei caschi bianchi in zona al momento del fatto, mentre tanta è stata la solidarietà dei cittadini che si sono stretti attorno alle famiglie dei due ragazzini vittime di questo grave episodio di cronaca.

