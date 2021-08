S.O.S. Fiume Sarno, martedì summit in Regione con i sindaci

Inquinamento Fiume Sarno e i suoi affluenti. La Regione convoca per martedì prossimo i primi cittadini di Scafati, Angri, Santa Maria La Carità, Sant’Antonio Abate, i vertici dei Carabinieri Forestali, Gori e ARPAC. Durante il tavolo tecnico si farà il punto sulla situazione della depurazione del fiume Sarno, soprattutto in seguito alle proteste provocate dagli scarichi delle industrie conserviere che nei giorni scorsi hanno appesantito il ciclo produttivo della depurazione provocando forti disagi per i cittadini soprattutto a Scafati, Santa Maria La Carità e Sant’Antonio Abate nell’area localizzata del depuratore del Sarno in Via delle Industrie.

Tavolo tecnico urgente

Il vice presidente della Regione e assessore all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, ha quindi convocato il tavolo tecnico allargato. A denunciare un flusso eccessivo e anomalo di acque reflue e di fanghi provenienti in particolare dalle industrie conserviere della zona è stata proprio Gori. Un fenomeno che provoca ripetuti scarichi irregolari nel rivo Marna tributario del Sarno creando per diversi giorni disagi intorno al depuratore.

La denuncia

La denuncia, sulle colonne de “La Città” di Giancarlo Chiavazzo (Legambiente) è esplicita: “C’è scarsa capacità di controllo da parte dell’Ente Idrico Campano, organismo pubblico collegiale obbligatorio costituito da tutti i comuni campani, di cui fanno parte i sindaci, cui la legge affida il compito di governare i servizi idrici e con essi la depurazione”.

