Pompei. Il Cardinale Gualtiero Bassetti in pellegrinaggio al Santuario della Vergine del Rosario

Sabato 28 agosto, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha guidato un pellegrinaggio di 25 fedeli della sua diocesi al Santuario di Pompei. Accolto dall’Arcivescovo-Prelato di Pompei, Mons. Tommaso Caputo, il Porporato ha presieduto la Celebrazione Eucaristica all’Altare della Vergine, rivolgendo alla Madre di Dio una fervente preghiera per la pace nel mondo, in particolare per le nazioni più martoriate da guerre e devastazioni: Afghanistan, Haiti, Libano, Siria. Ha poi esortato i presenti a imitare Maria e a fare la propria parte per edificare una nuova società, basata sulla fraternità e la condivisione: «Siamo nati per amare e per rinascere nello splendore della vita eterna. Maria, con il tuo Magnificat ci indichi i livelli su cui deve svolgersi la vita di ogni cristiano».

Dopo la santa Messa il gruppo di fedeli umbri ha visitato il santuario mariano, soffermandosi in particolare sulla nuova artistica porta, realizzata dal sacerdote artista, Don Battista Marello.

