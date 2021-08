Scafati. E’ oggi il “Cortocircuito in Piazza”, la rassegna dei giovani che riprendono la città

Oggi in scena l’evento culturale dei giovani che sfidano con rispetto le nuove sfide dettate dalle norme igienico sanitarie imposte dalla pandemia di Covid-19. Nella serata di questa domenica si terrà infatti in Piazza Vittorio Veneto a Scafati lo svolgimento del “Cortocircuito in piazza”, promosso dall’omonima associazione sita in via Roma n13, una rassegna culturale blindata con transenne a delimitare l’area che sarà soggetta alla visione di Green Pass. Sono tanti i nuovi ostacoli che devono affrontare le nuove associazioni giovanili sul territorio che vogliono promuovere aggregazione e cultura dal basso, tutti collegati alle forti restrizioni sanitarie dovute alla attuale fase pandemica della variante delta del covid-19. Ma i ragazzi e le ragazze del circolo culturale Arci Cortocircuito non si sono spaventati ma anzi, hanno affrontato di faccia la situazione. Partendo proprio dalla questione green pass, non ancora a portata di tutti per motivi ideologici o di necessità, che evidentemente ledeva la possibilità di fruizione della mostra e dei concerti ad una parte della città. Così i giovani hanno pagato di tasca loro una serie di tamponi che saranno svolti proprio nella mattina di oggi che dall’assessore alla Sanità Roberto Alessandro Arpaia, il quale registrerà gli eventuali tamponi negativi dando la possibilità a chiunque di poter partecipare. Basta che non sia positivo. “La rassegna prevedrà una divisione in un’area arte e palco, nella prima sarà possibile ammirare dalle 19 una mostra d’arte interamente dedicato al mondo giovanile e alle sue influenze, mentre nell’area palco prima si svolgerà un dibattito su arte, giovani e periferia, dopodiché ci sarà un gran concerto con band del territorio. E’ la prima possibilità dopo i periodi di lockdown per dimostrare che a Scafati esiste ancora una componente giovane che ama la città e che vuole trasformarla.” Sono le parole del presidente del circolo Lorenzo Coppa.

