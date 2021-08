Angri. Finanziamenti, Ferraioli precisa

“Il Comune di Angri non ha perso un finanziamento di 130.000 euro in opere pubbliche” . Lo precisa il sindaco Cosimo Ferraioli, replicando alle dichiarazioni rese dall’esoponente del PD Abate.

“La delibera del 21 Luglio scorso chiarisce ogni dubbio e aspetto – scrive Ferraioli -. I fondi destinati sono 260.000 euro e non 130.000 euro. L’Amministrazione Comunale, attraverso delibera di giunta del 21 Luglio, ha già espresso la volontà di impiegare il contributo complessivo di 260.000 per la esecuzione dei seguenti interventi di “Mobilità sostenibile e riqualificazione del patrimonio comunale”: Istituzione di area pedonale nel centro cittadino con installazione di quattro varchi con telecamere e Progetto per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta in via Campia a servizio del Comune di Angri (SA)”.