Inquinamento acustico, mobilità elettrica e asfalto silenzioso

Manti stradali silenziosi e mobilità elettrica possono essere la chiave di volta per far fronte all’inquinamento acustico.

Due i progetti europei in corso in Italia, che rientrano in ambito Life, programma per azioni a favore dell’ambiente e del clima, che studiano risposte all’annoso problema nelle città europee.

Life Nereide, in dirittura d’arrivo, ha portato alla definizione di pavimentazioni estremamente silenziose e sostenibili, capaci di ridurre efficacemente il rumore da traffico fino a 5db grazie ad un uso intelligente di materiali riciclati come polverino di gomma riciclata e fresato d’asfalto (rimosso da vecchie pavimentazioni). Definite ben 12 differenti miscele bituminose, realizzate su diverse strade della Toscana; sono state poi effettuate le misurazioni acustiche per conoscere anche gli effetti concreti su chi vive nei pressi di strade ad elevato scorrimento.

Life E-Via, invece, affronta il problema concentrandosi sulle potenzialità di utilizzo dei veicoli elettrici ed ibridi, studiandone l’interazione pneumatico-strada per individuare ed implementare misure di mitigazione del rumore, attraverso l’ottimizzazione sia degli pneumatici sia del fondo stradale, anche attraverso lo sviluppo di un nuovo asfalto “silenzioso”.