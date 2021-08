Scafati. Stretta sulle assunzioni per evitare il blocco dei servizi comunali

Carenza di personale, con l’ok al Rendiconto 2020, è corsa contro il tempo per evitare il blocco dei servizi comunali. Dal Consiglio Comunale di mercoledi sera è arrivato il via libera al Bilancio Consuntivo 2020. Un documento fortemente controverso, che ha visto in due sole settimane prima il parere negativo del Collegio dei Revisori, poi le dimissioni del Presidente Luciano Sergio, e successivamente, dopo alcune modifiche recepite e allegate all’atto contabile, un nuovo parere positivo, subordinato a verifiche trimestrali. “Ringrazio il Consiglio comunale per aver responsabilmente approvato tutti gli atti connessi al rendiconto, consapevoli del fatto che la mancata approvazione avrebbe significato l’inizio di una nuova fase commissariale per la nostra Scafati – così il Sindaco Cristoforo Salvati – Ora possiamo guardare avanti con maggiore fiducia e sicurezza. Ci attiveremo subito per dare seguito alle richieste fatte dalla Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali) agli inizi di maggio per procedere in maniera spedita con le assunzioni del personale comunale, indispensabile per rimettere in moto l’attività amministrativa ed evitare la paralisi dei servizi erogati. A breve potremo, intanto, disporre dei dieci vincitori del concorso Ripam. Risorse importanti che andranno a supportare il lavoro dei pochi dipendenti rimasti, consentendoci di avviare il processo di ricambio del personale”. Bisogna far presto, considerato che gli uffici di Palazzo Mayer e della sede di via Diaz sono pressoché vuoti. Uffici come il Suap-commercio è vuoto, vuoto anche il Cimitero, che garantisce al momento i soli servizi di sepoltura. Senza dirigente l’importante settore Servizi al Cittadino lasciato vuoto dopo il pensionamento della veterana Anna Sorrentino. Un solo dipendente a gare e contratti, appena due all’ufficio tecnico, vuoto il Personale, e l’ufficio Tributi, attorno al quale ruota la “sopravvivenza finanziaria” dell’ente, conta al momento su due soli dipendenti oltre al dirigente. Due anni fa, quando fu istituito dalla commissione straordinaria, l’ufficio poteva contare su 12 impiegati. Fondamentale rinforzarlo, se non si vuole trasferire all’esterno la riscossione tributi. Il 2020 si è chiuso con circa 35 milioni di Tati non pagata nel quinquennio, e un tasso di evasione tributaria di oltre il 50%. Numeri fortemente stigmatizzati dalla Corte dei Conti e dai Revisori. Due soli dipendenti ai servizi demografici: uno allo stato civile e uno all’anagrafe, a curare le carte d’identità un dipendente preso in prestito dall’ufficio scuola, dove è rimasto un solo impiegato. Un solo amministrativo ai servizi sociali, senza coordinamento il Piano di Zona. Due manifestazioni di interesse interne sono andate snobbate per la sostituzione della Sorrentino. Il primo cittadino è deciso a dare l’incarico alla dottoressa Pauciulo, non curante che la stessa andrà in pensione tra pochi mesi. “La situazione è sempre complessa, è giusto chiarirlo, ma la strada intrapresa del risanamento e della buona amministrazione sta cominciando a dare i suoi frutti”, le parole dell’assessore al Bilancio Nunzia Di Lallo.

Adriano Falanga