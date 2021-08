VIDEO – Angri. Comune perde progetto da 130mila euro

Angri. Comune pronto a perdere un progetto da 130mila euro

Sindaco e Consiglieri Comunali “distratti” su un finanziamento di 130.000 euro assegnato al Comune di Angri per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Fondi inutilizzati e il comune ha tempo soltanto fino al prossimo 15 settembre per avviare i lavori altrimenti saranno revocati. Lo scorso dicembre Salvatore Abate del PD aveva chiesto (tramite PEC) ai Consiglieri Comunali di costituire una Commissione consultiva sulla Mobilità Sostenibile aperta anche alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di formulare proposte per promuovere e sperimentare percorsi ciclabili e aree pedonali sul territorio.















La petizione e la mancata risposta

Alla richiesta Abate aveva inviato anche il risultato di una petizione promossa in collaborazione con il Forum dell’innovazione di Angri per promuovere la mobilità sostenibile con la realizzazione di piste ciclabili ed estensione dell’area pedonale. La petizione indirizzata al Sindaco e ai consiglieri comunali in una settimana fu sottoscritta da più di 200 cittadini. Abate aveva scritto anche al dirigente della UOC competente che in risposta sottolineava la mancanza dell’approvazione del bilancio comunale come ostacolo alla redazione dell’atto d’indirizzo.

Il servizio è di Tiziana Zurro

