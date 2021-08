Angri. Arrivano le dimissioni del consigliere Alberto Barba

Clamorosa decisione del consigliere comunale Alberto Barba che abbandona la seduta di consiglio comunale e annuncia nelle prossime ore le dimissioni dalla sua carica elettiva. Barba ha annunciato la decisione durante l’assise telematica on identificandosi più con le politiche della maggioranza anche in prospettiva dell’approvazione del bilancio dove il capitolo scuola ha subito drastici tagli. Barba è stato eletto lo scorso anno con la lista “La scuola al centro” sarà eventualmente surrogato da Giuseppe Aversa, docente come lo stesso Barba.

