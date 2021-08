Scafati. Gli straordinari ai dipendenti pubblici arriveranno il 27 Settembre

I dipendenti comunali di Scafati chiedono a gran voce la liquidazione degli straordinari a titolo personale per l’annualità 2020. I lavoratori della macchina amministrativa del comune si trovano di fatto a vivere una situazione emergenziale dovuta alla carenza di personale che trova a Scafati quasi un quarto ormai del fabbisogno necessario. Ad aggravare le condizioni lavorative e psicologiche degli operatori la situazione relativa ai straordinari, che aumentano vista la carenza di personale ma che non trovano giusta retribuzione. Il braccio di ferro palese in città da diversi mesi viene dal comando della Polizia Locale con a capo il Comandante Salvatore Dionisio, con tantissimi agenti che in attesa della propria retribuzione straordinaria hanno di fatto posto un veto all’amministrazione nel richiedere servizi di ordine e controllo sul territorio che vada oltre l’orario di lavoro prestabilito. Tanti disagi anche per i dipendenti comunali che lavorano negli uffici di Palazzo Mayer e via A. Diaz. Soggetti alla richiesta di moltissimi straordinari per via degli uffici comunali sempre più vuoti, per il 2020 diversi straordinari non sono stati liquidati nonostante le delibere dei capo settore. Il problema è individualmente pesante, basti pensare che in termini economici queste somme sono sulla carta già in tasca dei dipendenti, che di conseguenza si trovano dei redditi gonfiati e maggiori tasse da pagare senza poter contare su una buona parte delle risorse dichiarate. Pezzi di vita quotidiana quanto mai fondamentali da curare in una situazione di estrema emergenza come quella attuale, un concetto recepito dall’assessore al Bilancio e al Personale Nunzia Di Lallo che promette una prossima liquidazione:” Gli straordinari che spettano a diversi dipendenti sono stati bloccati dal mancato completamento del Piano della Perfomance riferito alla scorsa annualità. Siamo in dirittura d’arrivo per la conclusione della relazione, la porteremo nei luoghi preposti a breve e come anche chiarito con i sindacati in Prefettura nelle scorse settimane i dipendenti troveranno i loro soldi in busta paga il prossimo 27 Settembre.”. La Di Lallo così promette una veloce conclusione della disputa che va avanti da diversi mesi, spiegando da dove il problema derivi: “All’interno del Piano delle Performance abbiamo dovuto fare un grande lavoro di correzione visto che molte volte i capisettore mancavano nelle loro delibere di alcuni passaggi fondamentali. Una correzione non facile e sicuramente lunga, visto che molti responsabili dell’anno scorso sono attualmente in quiescenza e lontani da Palazzo Mayer.”

