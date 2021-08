VIDEO – Pagani. Rotatoria Via Madonna di Fatima quale soluzione?

Pagani. Via Madonna di Fatima torna sotto i riflettori per la sua pericolosità. A rinnovare proposte l'assessore delegato Pietro Sessa















Pagani. Rotatoria Via Madonna di Fatima quale soluzione?

Un via vai di mezzi pesanti, assenza di marciapiedi, difficoltà per i pedoni a transitare in sicurezza. Via Madonna di Fatima torna sotto i riflettori. A rinnovare proposte l’assessore Pietro Sessa. Nei giorni scorsi la questione è stata al centro di un incontro con il Presidente della Provincia.

































Dialogo aperto anche con gli amministratori dei comuni vicini per studiare soluzioni condivise ed evitare scelte egotistiche.

Il servizio è di Tiziana Zurro

