Nocera Superiore. Sacchi neri fuorilegge: multata azienda

Sacchi neri fuorilegge: multata azienda di Nocera Superiore per conferimento irregolare.

È il bilancio dei controlli eseguiti ieri pomeriggio dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Ambiente. Le verifiche, disposte dal comandante Paolo Prudente in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, si sono concentrate, solo nella giornata di ieri, in diversi punti della città, tra cui via San Clemente. È qui che, nel corso degli accertamenti eseguiti aprendo alcuni sacchi neri, gli agenti hanno rinvenuto una serie di documenti (estratti conto, fatture, appunti) attraverso i quali sono risaliti all’intestatario, ovvero a un’azienda con sede a Nocera Superiore.

Tolleranza zero per chi sporca la città.

È questo l’indirizzo ribadito ancora una volta dal primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano, per i non – allineati della raccolta differenziata. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, fa sapere il comandante Prudente, al fine di assicurare decoro alla città, rispetto delle regole e di chi fa la raccolta differenziata in maniera corretta.