RARES giovedì 2 settembre live al “Cinquanta – Spirito Italiano” per una nuova stagione di concerti

Giovedì 2 settembre torna la musica live da “Cinquanta – Spirito Italiano”, in via Trento a Pagani (SA) Con il supporto di BUH Concerti e BTL Prod e la mediapartnership di Booonzo.it, giovedì 2 settembre salirà sul palco del cocktail bar all’italiana RARES, artista vulcanico che sale sul palco e non lascia spazio a dubbi: le assi sulle quali scorrono decine di metri di cavi elettrici sono il suo elemento naturale, come le onde per il marinaio.

Rareș è un artista inquieto e mai in quiete. Spazia tra i generi e tra i mood e quest’estate si sta divertendo assieme ai suoi compagni fidati Marcello Della Puppa e Giuseppe Vio. Un set fulminante con i brani di “Curriculum Vitae”, il fortunato esordio del 2020, e dell’ultimo, intimo e cristallino, “Folk_2021”, che farà la differenza per classe e freschezza.

Nato a Birlad in Romania, cresciuto a Venezia e trasferitosi a Bologna per studiare musica elettronica al Conservatorio, Rares ha 23 anni, un talento sconfinato e un timbro dall’identità forte con melodie che catturano al primo ascolto. Dopo l’album d’esordio “Curriculum Vitae”, che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, a febbraio per Needn’t è uscito “Folk_2021” una nuova e avventurosa tappa del suo viaggio.

Ma la musica live da “Cinquanta” non finisce qui, continua per tutto il mese di settembre e si prepara ad un autunno intenso e pieno di musica live.

Giovedì 9 settembre sarà il momento dei Torreggae, sabato 11 settembre invece salirà sul palco Akina McKenzie per un insolito sabato sera. Giovedì 16 toccherà ad Akira mentre giovedì 23 settembre toccherà a Hu. Poi nuovo sabato infuocato con TReP il 25 settembre mentre le Coma Berenices chiuderanno i live estivi giovedì 30 settembre.

Una programmazione potente ed esaltante per un cocktail bar poliedrico, dove poter trascorrere tutte le fasi della giornata, dalla colazione al dopo cena con un servizio professionale in un ambiente casual, informale.

Ma soprattutto è un progetto giovane pensato da giovani. L’obiettivo è quello di rendere innovativo e moderno il concetto del “bar all’italiana”, uno degli stili più esaltati al mondo.

Filosofia del progetto è dare spazio, fiducia e soprattutto un futuro in questo territorio a tanti ragazzi che si sono formati lontano dalle proprie radici. Sono diversi, infatti, i cervelli di ritorno protagonisti.

Un progetto ambizioso che si è sviluppato proprio durante una crisi epocale come quella legata all’ emergenza Covid-19. Credere nelle potenzialità del proprio territorio d’origine, nonostante una profonda crisi economica generale, è la vera scommessa. Per vincerla, i due giovani titolari si sono affidati ad uno staff con un’età media di circa 30 anni.

Scoprire Cinquanta, quindi, è stringere la mano a un nuovo amico, nel tuo quartiere dei ricordi. Può portarti lontano raccontando le sue storie ma rimane legato alle tradizioni della sua terra.

È la tua certezza, in ogni momento.