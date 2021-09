Dal 2019 il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai cittadini italiani più bisognosi. Ma è anche diventato uno strumento di protesta, in alcuni casi. Sia per deficit di funzionamento, sia per altre ragioni

Reddito di cittadinanza e conti di gioco: come comportarsi con redditi mobiliari?

Dal 2019 il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai cittadini italiani più bisognosi. Ma è anche diventato uno strumento di protesta, in alcuni casi. Sia per deficit di funzionamento, sia per altre ragioni.

Tant’è che il Reddito, tra un’istanza di eliminazione e una polemica continua, è finito più volte in Corte di Cassazione. Come riporta giochidislots.com, anche per via del settore del gioco d’azzardo. Ma quando?

Con la sentenza numero 297006 dello scorso 8 giugno si è arrivati alla discussione sulla conciliabilità tra la percezione del reddito di cittadinanza e la titolarità di un conto di gioco online presso una società estera.

Il conto di gioco è uno spazio online concesso da una società di giochi, che siano essi i casinò online o le agenzie di scommesse. Il titolare ha la possibilità di gestire autonomamente depositi e prelievi di danaro.

Il tutto avviene in genere tramite l’uso di una carta di credito o prepagata. Nel caso in esame ad un titolare di conto di gioco, usufruente del reddito di cittadinanza, è stato contestato un reato che prevede da due a sei anni di reclusione: lo stesso voluto per chi percepisce il sussidio ma fornendo false dichiarazioni o omettendo informazioni dovute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza.

In tale occasione, il Tribunale ha anche disposto il sequestro di circa 10mila euro in via preventiva. I movimenti di denaro erano peraltro superiori al reddito mobiliare dichiarato.

Ma il saldo di gioco va inserito all’interno di redditi mobiliari da auto-dichiarare nel momento in cui si fa richiesta di sussidio. Nel caso di omissione, inoltre, quanto è rilevante ai fini del reato contestato?

Il precettore si è difeso dichiarando che il conto di gioco non rientrava nell’informazione dovuta, perché non citata espressamente nella modulistica fornita per la richiesta del reddito di cittadinanza.

Ma, anche volendo, ha dichiarato che non sarebbe stato possibile evidenziare la giacenza media annua del conto di gioco, poiché si tratta di un dato non fornito dalle società di scommesse.

La Cassazione in risposta ha dichiarato che l’itinerario logico del giudice costituiva un percorso motivazionale contraddistinto da coerenza ed esaustività.

Il ricorso del titolare del conto gioco è stato così respinto, sono state richieste le spese processuali e un’ammenda di tre mila euro. Qual è la conclusione?

Per ricevere il sussidio, il patrimonio mobiliare da dichiarare deve essere individuato in base alle effettive consistenze mobiliari nelle effettive disponibilità del contribuente.

Consistenze monetarie dunque non possono uscire dal patrimonio mobiliare, anche nel caso fossero presenti al di fuori del territorio italiano, o su strumenti che non costituiscono conti corrente o carte di credito.