VIDEO – S.Egidio al voto. Torna in campo Roberto Marrazzo

S.Egidio al voto. Torna in campo Roberto Marrazzo















“Coraggio Sant’Egidio” appoggerà Roberto Marrazzo come candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative a Sant’Egidio del Monte Albino.

Roberto Marrazzo ha accettato l’indicazione supportato dagli esponenti del movimento che comprende gli attuali consiglieri comunali Annapia Strianese, Francesco Marrazzo, Luigi Nocera, Mario Cascone, alcuni consiglieri dell’attuale maggioranza e un nutritissimo gruppo di giovani che si propongono per la prima volta sulla scena politica. Consensi per Marrazzo arrivano bipartisan dalla società civile e da altre identità politiche cittadine che vedono la candidatura come un’alternativa di qualità e di consistenza.



















Roberto Marrazzo è stato già sindaco della cittadina e ora si contrappone all’attuale sindaco facente funzione Antonio La Mura che da qualche giorno ha accettato la candidatura dopo un primo rifiuto di partecipare al turno elettorale del prossimo mese di ottobre.

