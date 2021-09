Pagani restituisce 100mila euro dei campi estivi 2020

Restituzione finanziamenti. Palazzo San Carlo restituisce 100 mila euro al Ministero dell’Economia per la mancata realizzazione di campi estivi nell’estate 2020. In sintesi, quanto riporta “Il Mattino”, il contenuto della determina generale numero 724 pubblicata lo scorso 31 agosto dagli uffici comunali. Fondi che erano destinati al potenziamento di attività in supporto dei campi estivi per minori e fasce della popolazione più deboli. Una restituzione conseguenza del mancato utilizzo dei fondi a causa della pandemia di Covid-19.

L’impossibile utilizzo

L’importo del finanziamento totale precedentemente ricevuto da Palazzo San Carlo era di poco superiore ai 107 mila euro, destinato al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio – educativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa per attività rivolte ai bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per la realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali ed educative dei minori. “Le attività programmate non sono state esplicate in pieno, a causa delle enormi difficoltà organizzative e gestionali causate dal Covid” cita la determina redatta dall’ufficio finanziario del comune di Pagani che certifica, di fatto, la restituzione dell’importo al Ministero dell’Economia e Finanze e l’eliminazione dell’importo dai bilanci comunali, in riferimento ai residui attivi del 2020.

RePol