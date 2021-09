Gli appuntamenti di questo nel comune di Pompei prevedono per stasera (Venerdì 3 settembre) un concerto di Eugenio Bennato dalle ore 21 in Piazza Schettini. Una performance di musica etbica da parte di uno dei cantautori più amati del panorama campano e nazionale. Sempre sullo stesso palco, montato in piazza Schettini é previsto (domenica sera 5 settembre alle ore 21 il ̀ artistico fove non é prevista solo la sfilata di abiti griffati ma anche l’esibizione artistica di talenti locali.

