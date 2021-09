San Valentino Torio. Muore di Covid a soli 31 anni

Ha perso la sua battaglia contro il Covid Amerigo Esposito, 31 enne di San Valentino Torio. Il giovane, sposato e padre di un bambino, era arrivato al Polo Covid Scarlato di Scafati alcuni giorni fa. Le sue condizioni erano apparse già gravi, e dopo un primo ricovero al reparto di sub intensiva, era stato trasferito in rianimazione per essere intubato. E’ morto poche ore dopo. La sua grave obesità, oltre 200 kg di peso, lo rendevano un soggetto a rischio ma l’uomo non era ancora vaccinato. Da San Valentino Torio l’appello del sindaco Michele Strianese a non calare l’attenzione, per la ripresa dei contagi.

Agro24Spot