VIDEO – Angri. Asili nido chiusi per burocrazia le accuse di Russo

Angri. Asili nido chiusi per burocrazia le accuse di Russo

Resteranno temporaneamente chiuse le strutture dell’asilo nido comunale “Giovanni Paolo II” di Viale Europa e “Il Nido di Sara” in Via Monte Taccaro. L’avvio delle attività è stato sospeso a data da destinarsi affinché possano essere espletate le necessarie procedure per il bando di gara per la gestione delle strutture a cura del Piano di Zona Salerno uno sub ambito due.



















Le ripercussioni

La prolungata chiusura avrà sicuramente ripercussioni sui servizi offerti alla comunità cittadina. Con la tardiva ripresa delle attività ludiche e didattiche molte famiglie avranno chiare difficoltà. La questione è stata anche oggetto discussione nell’ultimo consiglio comunale portata all’attenzione dalla consigliera comunale Mariella Russo.















La procedura per i servizi a domanda individuale, secondo Russo, sarebbe in forte ritardo e i disagi consequenzialmente ricadrebbero a cascata creando non pochi disagi all’utenza che usufruisce dei servizi scolastici e sociali.

Il servizio è di Luciano Verdoliva

