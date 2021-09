Pompei. Alto impatto carabinieri area vesuviana

Nell’ambito dell’attività di controllo effettuato dai carabinierti della compagnia di Torre Annunziata a Pompei tre giovani sono stati denunciati per appropriazione indebita. Sono stati controllati nel parcheggio del locale centro commerciale “La Cartiera” a bordo di un’utilitaria a noleggio, mai restituita nonostante il periodo di contratto fosse ormai scaduto. Sempre a Pompei, è finito nei guai un 44enne, sorvegliato speciale, sorpreso a violare le prescrizioni imposte dall’obbligo di soggiorno.

Nel comune di Boscoreale, un 32enne di origini bulgare è stato denunciato per evasione, poiché sorpreso all’esterno della propria abitazione in cui è ristretto. Denunciata anche una 36enne il cui appartamento era allacciato abusivamente alla rete elettrica.

A Torre Annunziata nell’ambito di un’attività ad Alto Impatto.

Un 55enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato poiché coltivava cannabis in un terreno vicino alla propria abitazione. In casa anche 5,5 kg di marijuana

3 le persone segnalate all’A.G. per guida con patente revocata. 35 i conducenti sanzionati per violazioni al Codice della Strada.

12 le autovetture e i motorini sequestrati poiché con revisione scaduta o sprovvisti di copertura assicurativa; 4 le patenti ritirate.

Ad operare i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata che , insieme a quelli Reggimento “Campania”, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nel comune di Torre Annunziata e nei comuni limitrofi.