Scafati. In servizio i primi due pensionati. La minoranza attacca

Ritornano in “servizio” i primi due pensionati, si tratta della super dirigente Anna Sorrentino e di Ciro Mascolo. Già coordinatrice del Piano D’Ambito S1-02, la Sorrentino ha accettato di traghettare il passaggio di consegne del disciolto Piano al costituendo Consorzio “Comunità Sensibile”. Sei mesi prorogabili fino ad un anno, a titolo gratuito e non subordinato. Un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativa, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico. Previsto un rimborso spese fino a concorrenza di 500 euro mensili documentabili. Tornerà invece ad occuparsi di verde pubblico, Villa Comunale e randagismo Ciro Mascolo, alle stesse condizioni lavorative della Sorrentino, così come stabilito nel disciplinare approvato dalla Giunta Comunale pochi giorni fa. C’è però scetticismo da parte della minoranza consiliare. “So bene che il regolamento approvato in Giunta per l’utilizzo del personale in quiescenza è previsto dalla norma – le parole di Teresa Formisano – La mia preoccupazione riguarda la possibilità che questa modalità di utilizzo delle professionalità diventi una prassi, un carrozzone clientelare, una porta in faccia ai giovani laureati e alle persone che mettono in campo professionalità a cui non diamo la possibilità di poter lavorare nell’ambito della pubblica amministrazione, una soluzione affannata e momentanea che comunque non assicurerà l’erogazione di tutti i servizi”. Secondo la capogruppo di Forza Italia, richiamare i dipendenti in pensione è una “contraddizione”. “Spendiamo soldi per il personale in quiescenza, fino a 500 euro al mese, ma non ascoltiamo la voce dei sindacati e del nostro personale che rivendica, giustamente, almeno lo straordinario che non sono riusciti a garantire”. Non tarda ad arrivare la replica del Sindaco Cristoforo Salvati. “Comprendo le preoccupazioni del consigliere Formisano abituata alla logica dei carrozzoni ma la mia amministrazione si contraddistingue per serietà. La riprova è che abbiamo già inviato gli atti alla Cosfer per procedere entro il 31 dicembre all’assunzione di 25 dipendenti – spiega il primo cittadino – Quella del personale in quiescenza, che ringrazio della disponibilità, è una soluzione transitoria per consentire anche un passaggio graduale di professionalità ed esperienza a chi ricoprirà ruoli non svolti in precedenza”. Nel solo 2021 il piano delle assunzioni prevede 10 nuove figure a fronte delle 12 che andranno via. E sulla stessa falsariga anche gli anni a venire. Una soluzione che, come denunciano i sindacati, non riesce a coprire neanche il turn over ordinario. Salvati lo sa bene. “Ho già chiesto un incontro a sua Eccellenza il prefetto per cercare di portare a Scafati ulteriori risorse umane”.

Adriano Falanga