VIDEO – Scafati. Inquinamento fiume Sarno le proposte di Salvati

Scafati. Inquinamento fiume Sarno le proposte di Salvati

Inquinamento del Fiume Sarno. E’ evidente la frattura che si è creata tra gli imprenditori del settore conserviero e le amministrazioni comunali.



















Le proposte

Ma le proposte per una convergenza non mancano. Al diktat di Giovanni De Angelis dell’ANICAV che non ci tiene a fare passare come causa principale dell’inquinamento dei fiumi i conservieri nel recente tavolo di confronto voluto dal vicepresidente Fulvio Bonavitacola sono state messe in evidenza alcune proposte: procedure più snelle per lo smaltimento delle terriccio derivato dalla trasformazione del pomodoro, un regime sanzionatorio più incisivo e la nomina di un tecnico che certifichi la qualità della depurazione in ogni fabbrica comunicandola a un centro di monitoraggio ambientale ma anche un maggiore controllo come auspica il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati.















Il servizio è di Tiziana Zurro e Adriano Falanga

